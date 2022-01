Ο Φρανκ Βόγκελ επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, στα τελευταία λεπτά του αγώνα των Λέικερς με τους Πέισερς, με τον RW να εκνευρίζεται και να αποχωρεί χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. «Ήθελα τους κατάλληλους παίκτες στο παρκέ», είπε ο Βόγκελ.

Τα τέσσερα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Ιντιάνα Πέισερς βρήκαν τον Ράσελ Ουέστμπρουκ στον πάγκο και όχι στο παρκέ!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραδέχτηκε ότι η απόφαση του προπονητή του, εκνεύρισε τον Ουέστμπρουκ. Ο ίδιος ο Βόγκελ εξήγησε ότι στο παρκέ ήθελε τους παίκτες που πίστευε ότι θα του φέρουν τη νίκη!

Όπως και να έχει, ο Ουέστμπρουκ είχε την ευκαιρία να πει και τη δική του πλευρά, ωστόσο δεν εμφανίστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου.

LeBron said Russ was clearly upset over being benched



