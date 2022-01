Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανκ Βόγκελ σχετικά με το μέλλον του στους Λέικερς.

Οι Λέικερς αδυνατούν να σταθεροποιήσουν την απόδοση τους, ενώ δεν θυμίζουν σε τίποτα μια ομάδα που μπήκε στη σεζόν με τις βλέψεις να διεκδικήσει πρωτάθλημα.

Αυτό το έχουν δει οι ιθύνοντες των λιμνάνθρωπων και τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε. Σύμφωνα με το Athletic, o η θέση του Φρανκ Βόγκελ είναι πολύ επισφαλής και θα κρίνεται σε κάθε ματς. Με άλλα λόγια ο προπονητής που οδήγησε τους Λέικερς στον τίτλο το 2020 στη φούσκα, θα παίζει το... κεφάλι του σε κάθε παιχνίδι του συλλόγου από το Λος Άντζελες.

Όλα αυτά και ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν φήμες για ανταλλαγές παικτών πριν την trade deadline, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι ο μοναδικός που δεν ανησυχεί.

