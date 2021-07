Μπακς: Το photostory και τα videos που ξεχώρισαν από την παρέλαση στο Μιλγουόκι (pics & vids)

Οι Μιλγουόκι Μπακς έριξαν την αυλαία της πιο πετυχημένης σεζόν της ιστορίας τους τα 50 τελευταία χρόνια με την μεγάλη παρέλαση στους δρόμους του Ουισκόνσιν. Δείτε τα όσα συνέβησαν...

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πρόσωπο του 2021 στο ΝΒΑ. Εκείνος που πήρε από το χέρι τους Μιλγουόκι Μπακς, μια ομάδα την οποία δεν... περίμενε κανείς στο ξεκίνημα της σεζόν, και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια!

Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, οι φίλοι της ομάδας δεν σταμάτησαν να γιορτάζουν αυτό το επίτευγμα. Τόσο εκείνοι, όσο φυσικά οι παίκτες και σύσσωμος ο οργανισμός των Μιλγουόκι Μπακς. Την Πέμπτη (22/7) πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών, με τον Γιάννη και την παρέα του να γνωρίζουν πραγματική αποθέωση.

Δείτε τον Θανάση Αντετοκούνμπο να μοιράζεται τις σκέψεις του μέσα από το Instagram Live που έκανε λίγο πριν από την παρέλαση, αλλά και το... μοναδικό του ξέσπασμα από το αυτοκίνητό του μόλις ακούστηκε το όνομά του.

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δηλώνει χαρούμενος που κατάφεραν να προσφέρουν χαρά στο Μιλγουόκι και στη συνέχεια να σηκώνει από το λεωφορείο το βαρύτιμο τρόπαιο των πρωταθλητών ΝΒΑ. Τον ίδιο να «τρολάρει» τον εαυτό του σουτάροντας... βολή με 18 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, αλλά και τον Πι Τζέι Τάκερ να μιλάει σχεδόν... μεθυσμένος στο κοινό του Μιλγουόκι.

Μέχρι να ρίξει τους τίτλους τέλος ο Γιάννης φωνάζοντας δυνατά: «Μιλγουόκι, τα καταφέραμε!»

Put this in the Louvre. pic.twitter.com/9F9idWtFem — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 22, 2021

The NBA Champ & Finals MVP celebrating with the fans of Milwaukee!! pic.twitter.com/MLcNHGTCyv — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 22, 2021

Champ Mountain and Jrueski are enjoying this!! pic.twitter.com/K90V9jAUGy — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 22, 2021