Αντετοκούνμπο: Σούταρε βολές στην παρέλαση των Μπακς με την ίδια... καθυστέρηση (vid)

Μετά τις 17/19 βολές που είχε στο Game 6, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σούταρε μία ακόμα στην παρέλαση κάνοντας χαρούμενο και έναν φίλο των Μπακς!

Αρκετά ορεξάτος ήταν ο Έλληνας σούπερ σταρ και MVP των φετινών τελικών του ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της εορταστικής παρέλασης των Μιλγουόκι Μπακς.

Μετά τις δηλώσεις που έκανε από το λεωφορείο των Μπακς και την χαρά που έδωσε στον κόσμο της ομάδας «σηκώνοντας» το τρόπαιο του ΝΒΑ, σούταρε και... μία βολή!

Μάλιστα «τρόλαρε» τον εαυτό του καθώς περίμενε... 10 δευτερόλεπτα μέχρι να πετάξει τη μπάλα σε κάποιον τυχερό φίλο της ομάδας.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Giannis practicing his free throws at the parade



Even did the pause pic.twitter.com/WuIgUrNqvm