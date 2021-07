Μπακς: Έκλεψε την παράσταση ο... μεθυσμένος Τάκερ με την σαμπάνια! (vid)

Ο Πι Τζέι Τάκερ έκανε... μπάνιο με την σαμπάνια κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Μπακς, ενώ όπως φάνηκε μάλλον να τον πείραξε αρκετά!

Αν μη τι άλλο ο πάλαι ποτέ παίκτης του Άρη και νυν των Μιλγουόκι Μπακς ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση στον εορτασμό του πρωταθλήματος.

Όταν έφτασε η ώρα του να πάρει το μικρόφωνο και να πει δυο λόγια στους κατοίκους του Μιλγουόκι, μετά... βίας στεκόταν όρθιος στα πόδια του, ενώ πλημμύριζε με σαμπάνια τον εαυτό του!

«Αυτό που συμβαίνει είναι τρελό. Όταν ήρθα στο Μιλγουόκι μου έλεγαν ότι πρέπει να είμαι... σκύλος. Τους έλεγα πως ήδη έχουμε... σκύλους στην ομάδα. Δεν ήξεραν πώς να είναι... σκύλοι. Έγιναν. Μιλγουόκι, είμαστε σκυλιά» έλεγε μέσα στο... μεθύσι της χαράς ο Πι Τζέι Τάκερ!

P.J. going WILD with the champagne pic.twitter.com/3o6ibECpJG