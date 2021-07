Αντετοκούνμπο: «Είμαι ευτυχισμένος που βλέπω ευτυχισμένους ανθρώπους»

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε από το λεωφορείο των Μπακς και στάθηκε στο γεγονός ότι κατάφεραν να κάνουν τόσους πολλούς ανθρώπους χαρούμενους.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ και πολυτιμότερος παίκτης των τελικών κόντρα στους Σανς, είπε την ώρα της παρέλασης των Μπακς ότι «είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει και είμαι χαρούμενος που βλέπω χαρούμενους ανθρώπους. Οικογένειες να είναι εδώ και να βγάζουν φωτογραφίες. Από την άλλη αυτός ο κόσμος μας στήριξε από την πρώτη μέρα και ήταν υπέροχο που καταφέραμε να κάνουμε κάτι τόσο σπουδαίο γι' αυτήν την πόλη. Και είμαι χαρούμενος που οι φίλαθλοι είναι εδώ και γιορτάζουν μαζί μας».

Όσο για τον αδερφό του Θανάση ο οποίος πήρε μέρος στην παρέλαση μέσα από το αυτοκίνητό του; «Είμαι χαρούμενος που είναι και ο Θανάσης μαζί μας. Αξίζει και εκείνος να ζήσει αυτήν την εμπειρία. Όπως το αξίζουν όλοι...»

