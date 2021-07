Αντετοκούνμπο: «Σήκωσε» το τρόπαιο στον ουρανό του Μιλγουόκι και προκάλεσε πανικό (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε να υψώσει το τρόπαιο των πρωταθλητών ΝΒΑ, προκαλώντας... πανδαιμόνιο στους δρόμους της πόλης.

Ο «Greek Freak» γιόρταζε με την ψυχή του την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ τα επινίκια κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Μιλγουόκι Μπακς.

Όπως αποδείχθηκε εννοούσε μέχρι τελευταίας λέξης τις δηλώσεις που έκανε από το λεωφορείο των Μπακς, δηλαδή ότι ήταν χαρούμενος επειδή... έβλεπε χαρούμενους τους κατοίκους του Ουισκόνσιν να πανηγυρίζουν τον τίτλο του ΝΒΑ.

Εκείνος έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα καθώς πήρε το τρόπαιο και το «σήκωσε» στον ουρανό του Μιλγουόκι, προκαλώντας πραγματικό... πανικό!

