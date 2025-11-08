Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε την έκτη της νίκη στην Τουρκία, επικρατώντας με 91-87 της Μπουγιουκτσεκμετσέ, αφού πρώτα επέστρεψε από το -19.

Ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο χρειάστηκε η Φενέρμπαχτσε, για να πάρει την έκτη της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα απέναντι στην ουραγό Μπουγιουκτσεκμετσέ. Το τελικό 91-87 μαρτυρά πλήρως τη δυσκολία που αντιμετώπισε η ομάδα του Σάρας, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ με 35-54 στο ημίχρονο.

Ωστόσο, αυτό το -19 δεν τη φόβισε και με τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν απόλυτο πρωταγωνιστή, έφτασε στη νίκη. Ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε 23 πόντους με 4/9 τρίποντα, μαζί με 9 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του, έχοντας τους Μίκαελ Γιάντουνεν και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συμπαραστάτες.

Ο πρώτος σκόραρε 19 με 5/6 τρίποντα, με τον Μπιμπέροβιτς να ευστοχεί σε 4/7 από την περίμετρο και να σταματάει στους 15.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 35-54, 63-66, 91-87

Η κατάταξη