Φενέρμπαχτσε - Μπουγιουκτσεκμετσέ 91-87: Τα... χρειάστηκε και επέστρεψε από το -19 με σπουδαίο Μπόλντγουϊν
Ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο χρειάστηκε η Φενέρμπαχτσε, για να πάρει την έκτη της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα απέναντι στην ουραγό Μπουγιουκτσεκμετσέ. Το τελικό 91-87 μαρτυρά πλήρως τη δυσκολία που αντιμετώπισε η ομάδα του Σάρας, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ με 35-54 στο ημίχρονο.
Ωστόσο, αυτό το -19 δεν τη φόβισε και με τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν απόλυτο πρωταγωνιστή, έφτασε στη νίκη. Ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε 23 πόντους με 4/9 τρίποντα, μαζί με 9 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του, έχοντας τους Μίκαελ Γιάντουνεν και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συμπαραστάτες.
Ο πρώτος σκόραρε 19 με 5/6 τρίποντα, με τον Μπιμπέροβιτς να ευστοχεί σε 4/7 από την περίμετρο και να σταματάει στους 15.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 35-54, 63-66, 91-87
Η κατάταξη
- Εφές 6-0
- Μπεσίκτας 6-0
- Φενέρμπαχτσε 6-1
- Μπαχτσεσεχίρ 5-1
- Γαλατασαράι 3-3
- Εσενλέρ 3-3
- Τραμπζονσπόρ 3-3
- Τόφας 3-3
- Πέτκιμ Σπορ 3-3
- Τουρκ Τέλεκομ 2-4
- Μερσίν 2-4
- Μπούρσασπορ 2-4
- Μερκεζεφέντι 2-4
- Μανίσα 2-4
- Καρσίγιακα 1-5
- Μπουγιουκτσεκμετσέ 0-7
