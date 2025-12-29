Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εύκολα της Κρεμόνα με 91-74, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Την 9η νίκη της σε 13 ματς βρήκε η Αρμάνι Μιλάνο αφού κέρδισε στην έδρα της την Κρεμόνα με 91-74.

Το σύνολο του Ποέτα, καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μπροστά και έλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Μάλιστα πήγε ψηλά το σκορ, πετυχαίνοντας 27 στο πρώτο δεκάλεπτο και 29 στο τρίτο, όπου ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι.

MVP της αναμέτρησης ήταν ο Σέιβον Σιλντς, τελειώνοντας το ματς με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Επόμενη υποχρέωση για την Αρμάνι Μιλάνο το ντέρμπι με τη Βίρτους (02/01/2026, 21:30), για την 19 αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 27-12, 43-31, 72-50, 91-74

