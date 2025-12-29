Τέλος ο Χουγκάζ από την Καρδίτσα

Καρδίτσα: Τέλος ο Χουγκάζ
Ο πρώτος γύρος της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό (4/1, 16:00) για την Καρδίτσα, η οποία θα πορευτεί στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος χωρίς τον Ρόμπερτ Χουγκάζ.
Οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον 25χρονο φόργουορντ, ο οποίος μέτρησε δύο συμμετοχές στο πρωτάθλημα.
Η ανακοίνωση των Θεσσαλών
«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με το Ρόμπερτ Χουγκάζ. Ευχόμαστε στο Ρόμπερτ κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
