Στον Κολοσσό έχουν «παγώσει» από την υπόθεση του Άντριου Γκάουντλοκ και θα πρέπει να αποφασίσουν άμεσα για την επόμενη ημέρα.

Να διαχειριστούν την δυσκολότερη φάση της σύγχρονης ιστορίας τους καλούνται στον Κολοσσό, μετά την σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ, ο οποίος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ποσότητα χασίς και την Τρίτη (30/12) αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Οι Ροδίτες θα περιμένουν πλέον την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εξέλιξη που θα έχει τα επόμενα 24ωρα, ώστε να πάρουν μια απόφαση, που αναμένεται εκτός απροόπτου να οδηγήσει στη λύση της συνεργασίας του με τους «θαλασσί». Κι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έφτασε στο νησί το πρωΐ της Δευτέρας (29/1) ο νέος προπονητής Άρης Λυκογιάννης, ο οποίος πήγε στην προπόνηση από την οποία έλειπε ο πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας.

Μάλιστα, ο χρόνος κυλάει γρήγορα και την Κυριακή (4/1, 13:00) ο Κολοσσός υποδέχεται το Μαρούσι σ’ ένα παιχνίδι που εκτός απροόπτου δεν θα συμμετέχει ο Άντριου Γκάουντλοκ. Οι Ροδίτες «καίγονται» για τη νίκη, ενώ έχουν συμπληρώσει για τον πρώτο γύρο και όλες τις αλλαγές (τρεις) που έχουν δικαίωμα, οπότε δεν τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης.

Βέβαια, μέσα σ’ όλο αυτό το βαρύ κλίμα που υπάρχει στο στρατόπεδο του Κολοσσού η αισιοδοξία που υπάρχει αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, καθώς η ομάδα της Ρόδου έχει πετύχει δυο νίκες ως τώρα στο πρωτάθλημα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και τον Πανιώνιο στο κλειστό της Καλλιθέας σε μια περίοδο, όπου απουσίαζε λόγω τραυματισμού ο Άντριου Γκάουντλοκ. Οπότε πιστεύουν πως μπορούν να τα καταφέρουν ξανά...

