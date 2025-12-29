Γουόρντ για τον δυσκολότερο αντίπαλο: «Άλλοι θα πουν τον Ναν, για μένα είναι ο Γκούντουριτς»

Ο Τάισον Γουόρντ, πραγματοποίησε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης στους Euroinsiders, μιλώντας για τις αλλαγές που βίωσε στην καριέρα του, έπειτα από τη μετακίνησή του από την Παρί στον Ολυμπιακό.

Μιλώντας στους Euroinsiders, ο Τάισον Γουόρντ, αναφέρθηκε σε μείζονα θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη μετακίνησή του από την Παρί στον Ολυμπιακό.

Συν τοις άλλοις, αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ, μιλώντας με κολακευτικά λόγια τον ίδιο και για τον τρόπο που παίζει στον αγώνα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε όσον αφορά τον δυσκολότερο αντίπαλο, η απάντησή του ήταν ξεχωριστή και δεν ανέφερε τον Κέντρικ Ναν, όπως οι περισσότεροι, αλλά τον Μάρκο Γκούντουριτς.

Για τον Σάσα Βεζένκοβ: «Είναι τρελό να παρακολουθείς τον Σάσα Βεζένκοβ. Προσπαθώ να μαθαίνω βλέποντάς τον να παίζει. Είναι τρομερός. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται χωρίς τη μπάλα, δεν την χρειάζεται για να σκοράρει. Είναι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Παίρνει ριμπάουντ, στήνει σκριν και η μπάλα έρχεται στα χέρια του. Είναι αλτρουιστής και αυτό τον κάνει σπουδαίο” είπε ο παίκτης των ερυθρόλευκων.»

Για τον δυσκολότερο αντίπαλο: «Άλλοι θα πουν τον Ναν ή τον Έντουαρντς. Εγώ θα πω τον Μάρκο Γκούντουριτς. Πέρυσι δεν με έβλεπε. Με ενόχλησε. Ο Φρανσίσκο με διέλυσε, αλλά είχαμε τις στιγμές μας. Ο Γκούντουριτς διαλύει το μυαλό μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν τον φοβάμαι, μη με παρεξηγήσετε, απλά είναι σαν να με βλέπει και αυτό με τρελαίνει. Πέρυσι, στο πρώτο ματς των playoffs, δεν σκόραρε. Έκανα καλή δουλειά. Στα πρώτα ματς όμως είχε βάλει από 20. Ήταν αποτελεσματικός. Δεν ήξερα τι να πω».

Για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό: «Σημαίνει πολλά για μένα να παίζω στον Ολυμπιακό. Πέρυσι μείναμε με την Παρί στον Πειραιά και κοιτάζαμε το νερό με τον Τι Τζέι Σορτς. Λέγαμε ότι θα είναι τρελό να παίξουμε εδώ του χρόνου. Όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλη η ομάδα. Δεν ήρθα στον Ολυμπιακό για τα χρήματα, άφησα μία πολύ καλή πρόταση, αυτό ήταν το μέρος για μένα. Ο προπονητής νοιάζεται και αν δω ότι νοιάζεσαι για μένα, θα περάσω μέσα από τοίχο για σένα. Η ομάδα έχει κάτι σπέσιαλ».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Τάισον Γουόρντ:



