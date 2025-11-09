Αρμάνι - Μπενετόν 87-63: Εύκολο απόγευμα πριν τη διπλή αγωνιστική
Ένα πολύ εύκολο απόγευμα είχε η Αρμάνι Μιλάνο (5-2), που μετά την ήττα της από την Μπρέσια την περασμένη εβδομάδα, επικράτησε άνετα με 89-63 της ουραγού, Μπενετόν Τρεβίζο (1-6).
Ο Ετόρε Μεσίνα αντιμετωπίζει πολλά τραυματισμών, αλλά είδε τον Αρμόνι Μπρουκς να βγαίνει μπροστά, σκοράροντας 22 πόντους.
Ωστόσο, σε ένα ματς που υπήρξε μεγάλο rotation, δεν ήταν ο μόνος διψήφιος, αφού ο Νίκο Μάνιον ακολούθησε με 15 και οι Τζιανπάολο Ρίτσι, Λεονάρντο Τοτέ με 12.
Θυμίζουμε πως η Αρμάνι θα αντιμετωπίσει αυτήν την εβδομάδα τον Ολυμπιακό για την EuroLeague, την προσεχή Παρασκευή (14/11), στο κλείσιμο της διπλής αγωνιστικής.
Τα δεκάλεπτα: 25-13, 46-29, 67-45, 87-63
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.