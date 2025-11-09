Προτού αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη διπλή αγωνιστική που μας έρχεται, την προσεχή Παρασκευή, η Αρμάνι επικράτησε άνετα της Μπενετόν με 89-63.

Ένα πολύ εύκολο απόγευμα είχε η Αρμάνι Μιλάνο (5-2), που μετά την ήττα της από την Μπρέσια την περασμένη εβδομάδα, επικράτησε άνετα με 89-63 της ουραγού, Μπενετόν Τρεβίζο (1-6).

Ο Ετόρε Μεσίνα αντιμετωπίζει πολλά τραυματισμών, αλλά είδε τον Αρμόνι Μπρουκς να βγαίνει μπροστά, σκοράροντας 22 πόντους.

Ωστόσο, σε ένα ματς που υπήρξε μεγάλο rotation, δεν ήταν ο μόνος διψήφιος, αφού ο Νίκο Μάνιον ακολούθησε με 15 και οι Τζιανπάολο Ρίτσι, Λεονάρντο Τοτέ με 12.

Θυμίζουμε πως η Αρμάνι θα αντιμετωπίσει αυτήν την εβδομάδα τον Ολυμπιακό για την EuroLeague, την προσεχή Παρασκευή (14/11), στο κλείσιμο της διπλής αγωνιστικής.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 46-29, 67-45, 87-63