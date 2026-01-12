Ο Νταν Οτούρου τραυματίστηκε στον αγώνα με την Μακάμπι Ραμάτ Γκαν και ανησύχησαν όλοι στο στρατόπεδο της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο τραυματισμός του Νταν Οτούρου στον ώμο από χτύπημα που δέχθηκε στο παιχνίδι του ισραηλινού πρωταθλήματος με την Μακάμπι Ραμάτ Γκαν προκάλεσε εύλογα μεγάλη ανησυχία στο στρατόπεδο της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο σέντερ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη αποτελεί σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο η επικράτηση (91-81) επί της Ραμάτ Γκαν πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο Οτούρου είναι βασικό «γρανάζι» στην λειτουργία της ομάδας σε άμυνα και επίθεση.

Βέβαια, μετά το τέλος του αγώνα ο ίδιος φαίνεται να καθησύχασε τους συμπαίκτες του λέγοντας πως είναι καλά και θα αγωνιστεί κόντρα στην Βιλερμπάν την προσεχή Παρασκευή (16/1, 21:00). Βέβαια, τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει το ιατρικό επιτελείο της Χάποελ Τελ Αβίβ που είναι εκείνο που θα αποφασίσει για τον παίκτη και το αν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Βιλερμπάν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

«Είχαμε κάποιες στιγμές που μας έλειψε η συγκέντρωση στην άμυνα, αλλά αυτό είναι λογικό σε κάποιο βαθμό» εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης. «Καταφέραμε να ξεφύγουμε με διψήφια διαφορά και όταν προσπάθησαν να προσπεράσουν στο σκορ, καταφέραμε να ανταποκριθούμε» συνέχισε.

«Μοιράσαμε τον χρόνο συμμετοχής όσο καλύτερα γίνεται παίζοντας απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, που είναι πολύ καλή στην επίθεση» κατέληξε ο Δημήτρης Ιτούδης.

