Ο Βασίλιε Μίτσιτς πάτησε για πρώτη φορά παρκέ στο ισραηλινό πρωτάθλημα και οδήγησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε εκτός έδρας νίκη με 91-81 κόντρα στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μακάμπι Ραμάτ Γκαν με 91-81, έχοντας τον Βασίλιε Μίτσιτς σε πρωταγωνιστικό ρόλο για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έτσι συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αμφότερες με ρεκόρ 11-1.

Ο Σέρβος γκαρντ δεν είχε δηλωθεί στις εγχώριες υποχρεώσεις της ομάδας και ενσωματώθηκε τελικά στο rotation αφήνοντας άμεσα το αποτύπωμά του. Σε 18 λεπτά συμμετοχής ο Μίτσιτς σημείωσε 18 πόντους με μεγάλη ευστοχία από την περιφέρεια (4/5 τρίποντα), ενώ μοίρασε και 6 ασίστ.

Πολύτιμος ήταν και ο Τζόναθαν Μότλεϊ ο οποίος πρόσθεσε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, μαζί με 2 ασίστ, αν και υπέπεσε σε 5 λάθη. Ο Γιαμ Μάνταρ ακολούθησε με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενείται από τη Βιλερμπάν την Παρασκευή 16/01 και ώρα 21:00 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 42-49, 56-68, 81-91