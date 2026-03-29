Χάποελ Τελ Αβίβ: «Δίνει λευκή επιταγή στον Κάτας»
Να «ταράξει τα νερά» του ισραηλινού μπάσκετ θέλει η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία σκοπεύει να κάνει πρόταση στον Όντετ Κάτας, δίνοντάς του λευκή επιταγή.
Συγκεκριμένα η ομάδα του Τελ Αβίβ δεν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Δημήτρη Ιτούδη και σκέφτεται ήδη τους αντικαταστάτες του. Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο «Sport 5», η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να κάνει δικό της τον Κάτας, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος από τη Μακάμπι το προσεχές καλοκαίρι.
Τονίζεται πως η ομάδα του Γιανάι θα του προσφέρει και λευκή επιταγή, που σημαίνει ότι θα λάβει ένα πολύ μεγάλο ποσό, ενώ το ίδιο θέλει να κάνει και με τον τεχνικό της Χάποελ Ιερουσαλήμ Γιονάταν Αλόν για να τον εντάξει στο ρόστερ της ως βοηθό.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει δώσει προτεραιότητα στις συζητήσεις πρώτα με τη Μακάμπι, ενώ όσον αφορά τον Αλόν, θα είναι δύσκολο να πειστεί και να βρεθεί βοηθός, την ώρα που εδώ και δύο χρόνια είναι στο «τιμόνι» της Χάποελ Ιερουσαλήμ.
