Δείτε το βίντεο της απονομής του τροπαίου στον Αθηναϊκό που αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-25.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 56-94 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος γυναικών για τη σεζόν 2025-26 και μάλιστα για 4η φορά στην ιστορία του.

Ο Αθηναϊκός σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της χρόνιας και πλέον μπορεί να ελπίζει σε άλλους δύο, αφού είναι στους τελικούς του Eurocup γυναικών με τη Μερσίν και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.