Μπουένο: «Συζητάμε για την αλλαγή του φορμάτ της EuroLeague»

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, παραχώρησε συνέντευξη στο ιταλικό Gazzetta dello Sport, στην οποία είπε αρκετά σημαντικά για το μέλλον της διοργάνωση.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Τσους Μπουένο:

«Συζητάμε εσωτερικά για το αν έχει νόημα να αλλάξουμε το format του πρωταθλήματος. Είδαμε τις επιπτώσεις ενός συστήματος round-robin με 20 ομάδες όσον αφορά τα ταξίδια και τις πολλές εβδομάδες με δύο αγώνες. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες. Αν το κάνουμε, είναι επειδή θα έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες, αλλιώς ο αριθμός των αγώνων μειώνεται κατά 25-30%, κάτι που θα σήμαινε τον κίνδυνο χαμηλότερων εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, και με 5-6 λιγότερους εντός έδρας αγώνες οι σύλλογοι θα διακινδύνευαν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στα εισιτήρια και τις χορηγίες. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και τις δύο επιλογές: να συνεχίσουμε έτσι για ένα ακόμη έτος ή να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες.

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις του πολέμου και τα οικονομικά προβλήματα ορισμένων ομάδων, καθώς και την εκτίμηση ότι δεν πρέπει να επεκταθούμε σε 22 ομάδες για να προστατεύσουμε την ποιότητα του προϊόντος: αν διακινδυνεύσουμε να επιδεινωθεί το προϊόν και η γεωπολιτική κατάσταση δεν το συνιστά, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων. Θα έχουμε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 14 Απριλίου και πιστεύω ότι τότε θα έχουμε τα στοιχεία για να αποφασίσουμε».