Έπειτα από δυο δεκαήμερα συμβόλαια με τους Νετς και αφού μέτρησε 6.6 πόντους, 3.6 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ σε 12 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει ως το τέλος της σεζόν στο Μπρούκλιν και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το δαχτυλίδι στο πλευρό των Κέβιν Ντουράντ, Καϊρί Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους των Νετς να τον κρατήσουν στην ομάδα, εξαργυρώνοντας τις καλές εμφανίσεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και εξασφαλίζοντας την παραμονή του στο Μπρούκλιν που περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το play-in tournament.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Ιτούδης επέκτεινε τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως το 2023, εξέλιξη που ισοδυναμεί με αποχώρηση του Μάικ Τζέιμς από την «ομάδα του στρατού», μολονότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν παραχώρησε συνέντευξη στο MatchTV, τονίζοντας πως «όσο ο Ιτούδης δουλεύει για το κλαμπ, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι εδώ ο Τζέιμς»!

CSKA president Andrey Vatutin in his interview to MatchTV says that while Dimitris Itoudis is working for the club there’s no way Mike James will be there, too.

