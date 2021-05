Επίσημο: Στους Νετς ως το τέλος της σεζόν ο Μάικ Τζέιμς! (pic & vid)

Έπειτα από δυο δεκαήμερα συμβόλαια με τους Νετς και αφού μέτρησε 6.6 πόντους, 3.6 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ σε 12 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει ως το τέλος της σεζόν στο Μπρούκλιν και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το δαχτυλίδι στο πλευρό των Κέβιν Ντουράντ, Καϊρί Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν!

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους των Νετς να τον κρατήσουν στην ομάδα, εξαργυρώνοντας τις καλές εμφανίσεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και εξασφαλίζοντας την παραμονή του στο Μπρούκλιν.

Οι Νετς φιγουράρουν στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 46-24.

Μάικ Τζέιμς: Η μεγάλη ευκαιρία στην... dream team του ΝΒΑ (pics & vids)

MIKE JAMES: SIGNED

The Nets have signed @TheNatural_05 for the remainder of the 2020-21 season pic.twitter.com/yBvlKMWYtO

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 13, 2021