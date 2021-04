Πασκουάλ: Ανανεώνει την παραμονή του στον πάγκο της Ζενίτ!

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα παραμείνει στον πάγκο της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και την επόμενη σεζόν. Ο Ισπανός προπονητής και η ρωσική ομάδα, η οποία προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, συμφώνησαν στην επέκταση της συμφωνίας του.

Εντός 24ώρου αναμένεται να ανακοινωθεί η επισημοποίηση του deal, αλλά και το διάστημα της νέας παραμονής του Πασκουάλ στη Ζενίτ.

