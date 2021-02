Η αλήθεια είναι ότι στο άκουσμα της είδησης ότι ο Κροάτης σταρ θα φοράει στους «πράσινους» τη φανέλα με το νούμερο «11» το μυαλό όλων πήγε στον... Στόγιαν Βράνκοβιτς.

Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ίδιος ο Χεζόνια ρωτήθηκε σχετικά από φίλο του Παναθηναϊκού στο twitter γι' αυτήν την απόφαση και φρόντισε να εξηγήσει τον λόγο.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το «11» το επέλεξε επειδή το φορούσε σε νεαρή ηλικία, όπως επίσης και το νούμερο «8». Βέβαια στον Παναθηναϊκό το «8» ήταν ήδη «πιασμένο» από τον Ζακ Όγκουστ.

No. My youth number was 11. 11 & 8 only, I don’t like to change a lot. https://t.co/Qi2Xj7Z1C0

— Mario Hezonja (@mariohezonja) February 25, 2021