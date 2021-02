Μπαρτσελόνα: «Διατηρούμε τα δικαιώματα του Χεζόνια στην Ευρώπη» (pic)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την υπέρβαση με την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια και το gazzetta.gr αποκάλυψε νωρίτερα τις λεπτομέρειες του deal. Οι Καταλανοί είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση που ο Κροάτης επιθυμούσε να αγωνιστεί σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα καθώς διατηρούν τα δικαιώματά του.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν «χτύπησε» την πόρτα της Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στον παίκτη να αγωνιστεί στους «πράσινους» χωρίς να χρειαστεί να πάρουν κάποιο οικονομικό αντίτιμο! Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, οι «πράσινοι» ευχαρίστησαν δημόσια την Μπαρτσελόνα στην επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια.

Οι «μπλαουγκράνα» τόνισαν μέσω social media πως «ο Μάριο Χεζόνια θα παίξει στον Παναθηναϊκό για το υπόλοιπο της σεζόν. Η Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να διατηρεί τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη».

@mariohezonja will play for Panathinaikos through to June 30, 2021.

Barça hold the Croatian's playing rights in Europe

— Barça Basket (@FCBbasket) February 22, 2021