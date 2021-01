Τζέιμς: «Μοιάζω να τσακώνομαι με τον Σενγκέλια, σταματήστε τις μαλ…ες»!

Ο Μάικ Τζέιμς δεν ακολούθησε την αποστολή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Βερολίνο για την αναμέτρηση με την Άλμπα (27/1) και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αναφέρθηκε στον Αμερικανό γκαρντ, επιβεβαιώνοντας το νέο πειθαρχικό παράπτωμα και απαγορεύοντας του να συμμετέχει στις προπονήσεις και τους αγώνες μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του ρωσικού Τύπου, ο Τζέιμς φέρεται να είχε «χοντρό» επεισόδιο με τον Τόκο Σενγκέλια έπειτα από την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά ο Αμερικανός!

«Αρκετά! Σταματήστε να επινοείτε μαλ…ες! Γαμώτο, μοιάζω να προσπαθώ να τσακωθώ με τον Σενγκέλια! Πρέπει να χρησιμοποιείτε το… μυαλό σας και να σταματήσετε να αφήνετε τα Μέσα να σας λένε το οτιδήποτε! Σας είπα, όλοι είστε ηλίθιοι»!

Η φημολογία σχετικά με το μέλλον του Αμερικανού οργιάζει... Ο ίδιος έκανε unfollow στο Instagram την ΤΣΣΚΑ και όλους τους συμπαίκτες του ενώ κύκλοι ατζέντηδων διαρρέουν πως η ομάδα του Ιτούδη βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη, ο οποίος αναμένεται να είναι ηχηρό όνομα!

Fuck i look like trying to fight toko. Y’all gotta use y’all heads and stop letting media just report anything. I told y’all that y’all was idiots....

