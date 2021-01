Μάικ Τζέιμς: Δεν ταξίδεψε στο Βερολίνο, έντονη φημολογία περί «διαζυγίου»!

Το καλεντάρι της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Βερολίνο για την αναμέτρηση με την Άλμπα στη Mercedes-Benz Arena ενώ ο Μάικ Τζέιμς δεν ακολούθησε την αποστολή της ρωσικής ομάδας στη Γερμανία!

Οι σχέσεις του Αμερικανού γκαρντ με την «ομάδα του στρατού» είναι τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα την ακραία αντίδραση του Τζέιμς στις παρατηρήσεις του Δημήτρη Ιτούδη έπειτα από την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε.

Κι όλα αυτά ενώ δεν του παραχωρήθηκε άδεια για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παραστεί στην κηδεία του παππού του ενώ πριν από λίγο καιρό είχε υποπέσει ξανά σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο Τζέιμς, λοιπόν δεν θα ενισχύσει την ΤΣΣΚΑ κόντρα στην Άλμπα ενώ οι Ρώσοι έχουν απαγορεύσει διά ροπάλου σε όλα τα μέλη της ομάδας το παραμικρό δημόσιο σχόλιο μέχρι να τοποθετηθούν δημόσια για το ζήτημα.

Η φημολογία σχετικά με το μέλλον του Αμερικανού οργιάζει... Ο ίδιος έκανε unfollow στο Instagram την ΤΣΣΚΑ και όλους τους συμπαίκτες του ενώ κύκλοι ατζέντηδων διαρρέουν πως η ομάδα του Ιτούδη βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη, ο οποίος αναμένεται να είναι ηχηρό όνομα!

Mike James is not travelling to Berlin with CSKA Moscow, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 26, 2021