Ανοίγεις την σελίδα της Euroleague, πας στους παίκτες που ξεχωρίζουν στις ατομικές κατηγορίες και δεν είναι δύσκολο να μαντέψει κάποιος ποιον βρίσκεις εκεί. Ο Μάικ Τζέιμς είναι πρώτος σε πόντους στην διοργάνωση, με 20 πόντους ανά παιχνίδι , ενώ είναι δεύτερος στην συνολική αξιολόγηση με 20,6 βαθμούς και κάτω μόνο από τον Νίκολα Μίροτις.

Είναι αδιαμφισβήτητο και χωρίς κάποιος να δει τις λίστες ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Αυτά που κάνει στο παρκέ είναι εντυπωσιακά και τα κάνει με τέτοια συνέπεια που δεν σου επιτρέπει να πιστέψεις ότι το ταλέντο του δεν είναι άπλετο. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει καταφέρει να τους πείσει όλους, για το πόσο καλός είναι, αλλά κάπου εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Την συγκεκριμένη στιγμή είναι με το ένα πόδι εκτός ΤΣΣΚΑ, ενώ έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν και οι λόγοι είναι για ακόμα μια φορά εξωαγωνιστικοί.

Για πολλοστή φορά στην καριέρα του μια ομάδα τον διώχνει, αφού πρώτα έβαλε στην ζυγαριά τα θετικά και τα αρνητικά και η ζυγαριά έγειρε προς τα αρνητικά. Ο Μάικ Τζέιμς συγκρούστηκε για δεύτερη φορά στην σεζόν με προπονητή και συμπαίκτες, δεν είναι στην αποστολή της ομάδας του και το μέλλον του, στην Ρωσία, κρατιέταιαπό μια κλωστή, που πιθανότατα μέσα στις επόμενες ημέρες θα κοπεί, εκτός αν έχουμε μια τεράστια ανατροπή.

Ο Μάικ Τζέιμς έχει φύγει με το παρόμοιο τρόπο σχεδόν από όλες τις ομάδες που έχει βρεθεί. Κολοσσός Ρόδου, Λαμποράλ Κούτσα, Παναθηναϊκός, ΝΒΑ, Παναθηναϊκός ξανά, Αρμάνι Μιλάνο, ΤΣΣΚΑ ήταν οι σταθμοί του και σχεδόν σε όλους έχουμε περιστατικά.

Ήταν Οκτώβριος του 2016, όταν ο Τζέιμς είχε αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, αλλά η πορεία του εκεί δεν ξεκίνησε καθόλου ιδανικά. Πριν καλά-καλά προλάβει να αρχίσει το πρωτάθλημα αλλά και η Euroleague, o Μάικ Τζέιμς υπέστη βαρύ θλαστικό θραύσμα στο αντιβράχιο του δεξιού του χεριού και έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο μήνες.

Ο τραυματισμός του ήταν απόρροια της ανώριμης αντίδρασης που είχε μετά από μία λογομαχία με τον Αργύρη Πεδουλάκη, στη διάρκεια προπόνησης των «πρασίνων», πριν την πρεμιέρα της Basket League. Ο Τζέιμς έδωσε μπουνιά σε μία τζαμαρία, μόλις άκουσε τον προπονητή της ομάδας να τον στέλνει στα αποδυτήρια.

Όλοι πάγωσαν ακούγοντας τον κρότο αλλά και την κραυγή του πόνου που είχε βγάλει ο Αμερικανός και όλοι κατάλαβαν ότι δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξη με τον Τζέιμς. Ο παίκτης είχε ζητήσει συγγνώμη, αλλά το περιστατικό φυσικά και έκανε τον γύρο του διαδικτύου και φυσικά του μπασκετικού κόσμου.

Ο Μάικ Τζέιμς δεν προκαλεί κουβέντα μόνο στην Ευρώπη, αλλά το έκανε και με το πέρασμα του από το ΝΒΑ. Ο Τζέιμς αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στον μαγικό κόσμο και καλά έκανε. Πήγε στο ΝΒΑ και υπέγραψε two way συμβόλαιο με τους Σανς, ξεκινώντας την πορεία του και κάνοντας, όπως συνήθως, εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Αυτό ανάγκασε την ομάδα από το Φοίνιξ να κάνει κάτι πρωτοφανές και να του δώσει διετές εγγυημένο, αφού οι 45 μέρες που είχαν όριο γρήγορα εξαντλήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος στην ιστορία που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Και εκεί που όλοι πίστεψαν ότι ο Τζέιμς θα συνεχίσει τον δρόμο του στο ΝΒΑ, αναπάντεχα μετά από δύο εβδομάδες τον άφησαν ελεύθερο.

Απόφαση χωρίς καμιά λογική, που δείχνει ότι κάτι «χάλασε» στα αποδυτήρια, αφού στο παρκέ ο Αμερικανός ήταν εξαιρετικά χρήσιμος και γι' αυτό άλλωστε του έκαναν και το συμβόλαιο. Φαίνεται πως για ακόμα μια φορά ο τρόπος που χειρίζονταν τα πράγματα εκτός μπάσκετ, έφεραν σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό, που έκανε ακόμα μια μικρή δοκιμή, αλλά τελικά δεν έχασε χρόνο και επέστρεψε στην Ευρώπη.

The Suns have decided to convert guard Mike James from a two-way contract to a regular roster player, league sources tell ESPN. Suns still working on creating roster spot, plan to make move by Thursday morning.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 7, 2017