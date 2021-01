Νέντοβιτς: MVP της εβδομάδας για τα... όργια με Βιλερμπάν! (vid)

O γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έκανε πράματα και θάματα κόντρα στη Βιλερμπάν αφού είχε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Έτσι δεν γινόταν να χάσει το βραβείο του MVP της εβδομάδας στη Euroleague.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τον Νέντοβιτς

The best performance from Round 19 & 20? @nedovic1624 was at his very best in Round 19 to claim MVP of the Week putting his team on his back pic.twitter.com/3cZ7Wd8D5V

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2021