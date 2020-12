Μακάμπι-Παναθηναϊκός: Η EuroLeague θυμήθηκε το buzzer beater του Τζέιμς στο Τελ Αβίβ (vid)

Συγκεκριμένα ήταν 22 Μαρτίου 2018 και το ματς για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει στο Τελ Αβίβ την Μακάμπι με 76-75.

Εκείνος που είχε «υπογράψει» τη νίκη δεν ήταν άλλος από τον Μάικ Τζέιμς ο οποίος είχε πετύχει 27 πόντους και ταυτόχρονα το καλάθι με το οποίο οι «πράσινοι» έκανε την... μεγάλη απόδραση από τη «Menora Mivtachim Arena».

Δείτε και θυμηθείτε τι είχε γίνει σ' εκείνο το ματς

The end to the game between @MaccabitlvBC and @paobcgr back in 2018 was CRAZY! pic.twitter.com/VPMCBZfvel

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2020