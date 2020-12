Σε ακόμα ένα ματς ο Νικ Καλάθης δείχνει πως είναι ένας εκ των κορυφαίων πασέρ στη Euroleague.

Ο Έλληνας γκαρντ μοίρασε 7 ασίστ στα πρώτα 6 λεπτά του ματς της Μπαρτσελόνα με τη Χίμκι.

Φοβερός ο γκαρντ των Καταλανών που κάνει χαρούμενους τους συμπαίκτες του!

Just the SEVEN assists! https://t.co/KbnXbTkNMS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2020