Η Βίρτους Μπολόνια δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και πήρε τη νίκη με 104-85, αφήνοντάς την εκτός play offs.

Άνετο απόγευμα απέναντι στην Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη πέρασε η Βίρτους Μπολόνια, η οποία επικράτησε με 104-85.

Από την αρχή η Βίρτους πήρε διψήφιο προβάδισμα και το κράτησε μέχρι τέλους, φτάνοντας στη νίκη που την ανεβάζει στο 23-5. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη από την άλλη υποχώρησε στο 12-16 και έμεινε εκτός play offs.

Ο Άλστον με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 12 πρόσθεσε ο Παγιόλα και 10 ο Ντιουφ.

Για την Βαρέζε, ο Ενκαμούα είχε 30 πόντους και ο Ιροέγκμπου 19, όμως δεν ήταν αρκετοί.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 49-38, 78-69, 104-85.