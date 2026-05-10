Βίρτους - Βαρέζε 104-85: Άφησε εκτός play offs την ομάδα του Καστρίτη
Άνετο απόγευμα απέναντι στην Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη πέρασε η Βίρτους Μπολόνια, η οποία επικράτησε με 104-85.
Από την αρχή η Βίρτους πήρε διψήφιο προβάδισμα και το κράτησε μέχρι τέλους, φτάνοντας στη νίκη που την ανεβάζει στο 23-5. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη από την άλλη υποχώρησε στο 12-16 και έμεινε εκτός play offs.
Ο Άλστον με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 12 πρόσθεσε ο Παγιόλα και 10 ο Ντιουφ.
Για την Βαρέζε, ο Ενκαμούα είχε 30 πόντους και ο Ιροέγκμπου 19, όμως δεν ήταν αρκετοί.
Τα δεκάλεπτα: 27-17, 49-38, 78-69, 104-85.
