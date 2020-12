Αρμάνι-Παναθηναϊκός: Η EuroLeague θυμήθηκε το νικητήριο του Τζέιμς στο Μιλάνο (vid)

Η EuroLeague γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε το παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική της regular season, όταν και είχε νικήσει με 96-95.

Εκείνος που είχε χαρίσει τη νίκη στην ελληνική ομάδα ήταν ο Μάικ Τζέιμς με drive και layup, έχοντας και τη... βοήθεια του Εμ Μπαγιέ ο οποίος προσπάθησε να διώξει τη μπάλα πάνω από τη στεφάνη, αλλά την έστειλε πιο εύκολα στο καλάθι της ομάδας του.

Δείτε και θυμηθείτε το τέλος του αγώνα με αφορμή την αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Μιλάνο

Who remembers the ending to this game? @OlimpiaMI1936 vs @paobcgr rarely disappoints pic.twitter.com/MrRMcONKON

