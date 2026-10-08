Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρ για την 4η αγωνιστική της Euroleague (21:15). Πού θα δείτε το ματς.

Εξαιρετικό είναι το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην Euroleague. Οι πράσινοι είναι στο 3/3 και θέλουν να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς υποδέχεται την Φενέρ στο T-Center (21:00, Νοvasports Prime, Live Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε στις δηλώσεις του ότι ο Χουάντσο δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του (μυϊκός σπασμός στον δεξιό προσαγωγό) και δεν υπολογίζεται γι' αυτό το παιχνίδι, κάτι που ισχύει και για τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν.

Αντίθετα θα κάνει ντεμπούτο ο Μουστάφα Φαλ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ επιστρέφει κανονικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

«Ο Σάρας ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ζοτς, ενω ο προπονητής της Φενέρ τόνισε πως είναι: «ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν».

Ο Γκραντ παραδέχθηκε ότι: «Υπάρχει μια μικρή αντιπαλότητα με τη Φενέρ, να κάνουμε το παιχνίδι μας», ενώ ο Μήτογλου τόνισε πως «Χαίρομαι πολύ που μπορώ να κάνω ερωτήσεις στον Ομπράντοβιτς και να μου κάνει διορθώσεις».

To πρόγραμμα της Πέμπτης

19:00 Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας NovaSports 4

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο ΝοvaSports Start

21:00 Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια NovaSports 5

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Φενερμπαχτσέ NovaSports Prime

21:30 Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ NovaSports 6

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν NovaSports 4