Κάντε στην άκρη, περνάει ο Μουσταφά Φολ. Τα παλιά χρόνια, ο σέντερ της Βιλερμπάν θα ήταν το «όρθιο χιλιόμετρο». Φανταστείτε αυτό το... χιλιόμετρο να πηδάει μπροστά στα μάτια σας. Έτσι σκέφτηκαν και οι παίκτες της Μπαρτσελόνα και τον άφησαν ανενόχλητο να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τους Καταλανούς.

Δείτε τη φάση.

Clear the way for @moustaphafall15 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oCuokIHsgW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2020