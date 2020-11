Πιτίνο: «Τρομερό κοουτσάρισμα από Βόβορα, δείχνει πιο δυνατός ο Μήτογλου» (pic)

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία και γνώρισε την ήττα από την Βαλένθια. Ωστόσο ο Ρικ Πιτίνο με τιτίβισμά του αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τους... πράσινους και κυρίως για τους Βόβορα και Μήτογλου αναφέροντας τα εξής: «Μόλις είδα το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Σκληρή ήττα, αλλά λάτρεψα τον τρόπο με τον οποίο πάλεψαν μέχρι το τέλος. Θα γίνουν καλύτεροι. Τρομερό κοουτσάρισμα από τον Γιώργο. Θα γυρίσει λόγω του χαρακτήρα τους. Ο Ντίνος δείχνει πιο δυνατός και καλύτερος. Καλή τύχη παιδιά!».

Just watched Valencia vs Panathinaikos. Tough loss but love the way they keep fighting til the end. It will get better. Terrific coaching by George. It will turn because of their attitude. Dinos looks stronger and better. Good Luck guys!

