Euroleague: 18 ομάδες για μια νέα αρχή! (pics)

Λίγες ώρες έμειναν μόνο για το τζάμπολ στην Euroleague και η αδρεναλίνη αναμένεται να «χτυπήσει» και πάλι κόκκινο!

Σε νέες καταστάσεις πια, λόγω της πανδημίας, οι 18 ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι έτοιμες να αρχίσουν την κούρσα τους, για να ολοκληρώσουν ό,τι δεν κατάφεραν πέρυσι: να φτάσουν στο τρόπαιο!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας στην πρεμιέρα του (01/10, 21:00), ενώ ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε για την Ρωσία, όπου θα αντιμετωπίσει την Χίμκι (02/10, 20:00).

Και αν δεν θυμάστε τι έγινε πέρυσι, αλλά και τις «κόντρες» των ζευγαριών, εδώ είμαστε, για να σας τα θυμίσουμε εμείς!

Έχουμε και λέμε...

Στην μοναδική αναμέτρηση που έδωσαν πέρυσι, η Εφές επικράτησε με 90-88 της Ζενίτ. Βέβαια, η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης έκανε συλλογικό ρεκόρ με 26 ασίστ.

Ο Κρις Σίνγκλετον δεν έχει χάσει ποτέ ματς στην Euroleague. Έχει 161 συμμετοχές σε πέντε σεζόν - το πέμπτο πιο μεγάλο σερί στην διοργάνωση.

Ο Σέιν Λάρκιν, που ήταν πρώτος στο σκοράρισμα (22.2 πόντοι) και στο σύστημα αξιολόγησης πέρυσι (25.8 βαθμοί), είχε κάνει ρεκόρ στην διοργάνωση με 49 πόντους (11η αγ. με Μπάγερν Μονάχου).

Ο Μπράιαντ Ντάνστον είναι δεύτερος σε τάπες (242) και θέλει να ξεπεράσει τον Φραν Βάσκεθ (249, 1ος).

Ο Κέι Σι Ρίβερς θέλει ακόμα 90 πόντους, για να φτάσει τους 1.500.

Στο ματς της περσινής σεζόν, ο Βασίλης Σπανούλης με 16 πόντους και 7 ασίστ βοήθησε ον Ολυμπιακό να νικήσει την Ζαλγκίρις με 83-74 στο ΣΕΦ.

Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ που πέρυσι ήταν στον Ολυμπιακό, τώρα θα τον βρει αντίπαλο με την ομάδα του Κάουνας.

Ο Κώστας Σλούκας πέρυσι ήταν τέταρτος σε ασίστ (6.1). Συνολικά, είναι ένατος (922), με τον Θοδωρή Παπαλουκά να είναι μπροστά του (977).

Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι στην πέμπτη θέση των ριμπάουντερ (1.325).

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 4.023 πόντους και πρώτος πασέρ με 1.516 ασίστ.

Ο Μάρτιν Σίλερ είναι ο νέος προπονητής της Ζαλγκίρις και θα κάνει το ντεμπούτο του στην Euroleague, όπως και οι Στιβ Βαστούρια και Μάρεκ Μπλάζεβιτς.

Ο Αρτούρας Μιλάκνις έχει 176 σερί συμμετοχές στην διοργάνωση - το μεγαλύτερο ενεργό σερί.

Ο Παούλιους Γιανκούνας είναι πρώτος ριμπάουντερ στην Euroleague (1.816), όπως και σε αμυντικά (1.300). Είναι πέμπτος σκόρερ με 3.047 πόντους.

Sound ON

It's a NEW ANTHEM the 'I Feel Devotion' Remix...#EuroLeagueisBack pic.twitter.com/hiZ7CVmSs5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 28, 2020