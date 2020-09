Άλμπα-Αρμάνι: Θέαμα από Ολίντε στο Κάουνας με εντυπωσιακό κάρφωμα (vid)

Ο 22χρονος φόργουορντ όχι μόνο κάνει την περισσότερη δουλειά για την ομάδα του στο πρώτο μισό του φιλικού στην «Zalgirio Arena» αλλά φρόντισε να σημειώσει και την καλύτερη φάση!

Συγκεκριμένα πήρε την μπάλα στο κατάλληλο σημείο και την κατάλληλη στιγμή από τον Μαοντό Λο, πάτησε δυνατά και κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι της Αρμάνι.

Δείτε τη συγκεκριμένη φάση

.@louisolinde98 with the BIG throw down for @albaberlin #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/b1u77tKiRg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 12, 2020