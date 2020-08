Ο Σφαιρόπουλος καλωσόρισε τον Δώνη στην Μακάμπι! (vid)

Άκρως... ελληνικό το στοιχεία στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετά και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ποδοσφαιρικής ομάδας από τον Γιώργο Δώνη.

Ο 50χρονος προπονητής, μετά από μια διετία στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε επίσημα από την «ομάδα του λαού» και πλέον θα κάνει... παρέα στον Γιάννη Σφαιρόπουλο!

Ο 53χρονος προπονητής της μπασκετικής Μακάμπι υποδέχθηκε τον συμπατριώτη του με ένα όμορφο μήνυμα, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας.

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ένα σύλλογος με πολλά διαφορετικά αθλήματα. Κάθε μέλος του οργανισμού είναι περήφανο που ανήκει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Γι' αυτό, θέλω να καλωσορίσω στην οικογένεια της Μακάμπι Τελ Αβίβ τον προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργο Δώνη. Του εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία», είπε ο Σφαιρόπουλος.

Welcome to the family Georgios Donis @MaccabiTLVFC pic.twitter.com/4RE55IYCxE

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) August 14, 2020