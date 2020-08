Μπορεί στην κορυφή να βρέθηκε το buzzer beater του Ματ Τζάνινγκ σε ματς της Αναντολού Εφές με την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αμέσως μετά ακολούθησε το τρίποντο του Γιώργου Πρίντεζη με το οποίο ο Ολυμπιακός είχε νικήσει την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ και είχε πάρει το εισιτήριο για το Final 4 το 2015.

Επίσης στο ΤΟΡ-10 βρέθηκε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Παπαπέτρου όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και δη σε ματς με την Ζάλγκιρις, ενώ τους «ερυθρόλευκους» εκπροσώπησε και ο Λιν Γκρίιρ σε παιχνίδι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό την παράσταση έκλεψε μια συνεργασία Διαμαντίδη-Λάσμε στα playoffs του 2013 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όπως επίσης και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Γκέιμπριελ στην Πόλη και δη σε ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

The All-Time Top Ten playoff highlights



