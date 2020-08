Εφές: Έμεινε και ο Μίτσιτς! (pic & vid)

Η Αναντολού Εφές θα πορευτεί με τον βασικό κορμό που συνέβαλε στην αγωνιστική εκτόξευση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν την τελευταία διετία, ολοκληρώνοντας οκτώ ανανεώσεις και δίχως να έχει προχωρήσει σε μεταγραφή!

Ο Βασίλιε Μίτσιτς θα πλαισιώσει εκ νέου τους Μπουμπουά, Σιμόν, Λάρκιν και Μπαλμπάι στην περιφέρεια αφού θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Εφές για ακόμα έναν χρόνο όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Παρεμπιπτόντως, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης διατηρούσε το καλύτερο ρεκόρ στην EuroLeague (24-4) πριν από την οριστική διακοπή.

Vasilije Micic will play next season for Anadolu Efes!#BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) August 10, 2020