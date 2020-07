Υπόθεση Λαπροβίτολα: Το μείον δύο κοινοτικοί που προβληματίζει τον Λάσο!

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προχωράει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, έχοντας καλύψει τα τέσσερα (Νέντοβιτς, Φόστερ, Όγκουστ και Σαντ-Ροος) από τα έξι βασικά κομμάτια του “παζλ” που θέλει να συμπληρώσει, ο υπ' αριθμόν ένα μετεγγραφικός του στόχος, συνεχίζει τις διακοπές του στην ηπειρωτική Ισπανία.

Η είδηση ότι ο Νίκολας Λαπροβίτολα άκουσε με θετική προδιάθεση το ενδιαφέρον των «πρασίνων» και την προσέγγιση του Δημήτρη Διαμαντίδη, σχετικά με τον ρόλο του περιφερειακού ηγέτη που θα έχει, αν πει το “ναι” στην πρόταση του «τριφυλλιού», ώθησε αρκετούς φιλάθλους της ομάδας να επισκεφτούν την σελίδα του στο instagram και να μονοπωλήσουν τα σχόλια στην τελευταία του ανάρτηση.

Από τα σύμβολα του τριφυλλιού και τις πράσινες καρδιές, όμως, μέχρι το «come to Panathinaikos» («έλα στον Παναθηναϊκό») και το «we are waiting you to OAKA» («σε περιμένουμε στο ΟΑΚΑ), υπάρχει αρκετή απόσταση. Κι αυτό όχι τόσο επειδή «κλωτσάει» ο παίκτης, ούτε επειδή τον υπολογίζει ο Πάμπλο Λάσο (ίσα-ίσα το αντίθετο ισχύει και για τα δύο), όσο γιατί – σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε από την Μαδρίτη – το μεγαλύτερο «αγκάθι» έχει να κάνει με την απόφαση του Φακούντο Καμπάτσο και τις προεκτάσεις της.

Πως έχει ακριβώς το θέμα

Ο βασικός point-guard της «βασίλισσας», που προέρχεται από μία πολλή καλή σεζόν στην Euroleague (μ.ο. 9,9π., 7,1ασ. & 1,4κλ. με 52,3% διπ.), έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο ομάδων του ΝΒΑ, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (λόγω της παράδοσης που έχουν στους Αργεντινούς) και τους Ντάλας Μάβερικς, να έχουν παρουσιάσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Μάλιστα, οι πληροφορίες από το Τέξας λένε ότι ο πρώην συμπαίκτης του στην Ρεάλ, Λούκα Ντόντσιτς έχει «προσυπογράψει» το scouting-report των ειδικών συνεργατών της ομάδας αλλά και την άποψη του general manager των Μαβς, Ντον Νέλσον τζούνιορ, ο οποίος θεωρεί ότι ο βραχύσωμος play-maker των Μαδριλένων, αποτελεί μία καλύτερη έκδοση του Τζέϊ Τζέϊ Μπαρέα.

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που ο οργανισμός του Μαρκ Κιούμπαν, φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον 29χρονο άσο και μάλιστα έχει βρεθεί και η φόρμουλα για να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο που έχει να κάνει με το υπέρογκο buy-out των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, που μπήκε ως όρος στο 5ετές συμβόλαιο που υπέγραψε πέρυσι ο Φακούντο Καμπάτσο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην παίκτης του Φώτη Κατσικάρη στην Μούρθια (2015-2017), έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να πάρει δάνειο από ισπανική τράπεζα, έτσι ώστε να καλύψει ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που θα τον ελευθερώσει. Με την συλλογική σύμβαση εργασίας του ΝΒΑ (CBA), να ορίζει το ανώτατο buy-out στα 725.000 δολάρια, ο γεννημένος στην Κόρδοβα διεθνής Αργεντινός point-guard, έχει ψηθεί τόσο πολύ στην προοπτική του «αμερικανικού ονείρου», που δεν υπολογίζει τίποτε και παρά την τεράστια οικονομική θυσία στην οποία θα υποβληθεί, δεν κρύβει ότι η απόφασή του είναι ειλημμένη!

Έστω κι αν στερείται λογικής, υπό την έννοια ότι ένας παίκτης του δικού του βεληνεκούς, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δύσκολα μπορεί να εξασφαλίσει ετήσιες απολαβές άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων (δηλαδή κάτι λιγότερο από 2,5 καθαρά). Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να περάσουν κάποια χρόνια για να ξεπληρώσει ένα δάνειο της τάξεως των 5,75 εκ$!!! Όσοι τον γνωρίζουν, ωστόσο, είναι σε θέση να βεβαιώσουν, ότι όταν ένα παιδικό όνειρο πλησιάζει τόσο κοντά στην πραγματοποίησή του, τότε ο ίδιος θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει...

Τι θα γίνει αν φύγει ο Καμπάτσο

Όσες δυσκολίες κι αν παρουσιάζει το σενάριο μεταπήδησης του βραχύσωμου point-guard στο Ντάλας, ας θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι ο παίκτης θα παίξει του χρόνου στο ΝΒΑ. Σ' αυτή την περίπτωση, όσο κι αν ο Λάσο δεν τρελαίνεται με τον Λαπροβίτολα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Ρεάλ, που φέτος απέτυχε παταγωδώς στις εγχώριες διοργανώσεις, έχει πρόβλημα. Κατά συνέπεια, μόνο εύκολο δεν είναι να ανάψει το «πράσινο φως» και εν μία νυκτί να χάσει δύο play-maker που μάλιστα δεν έπιαναν θέση ξένου (ο Καμπάτσο έχει ισπανικό διαβατήριο και ο συμπατριώτης του ιταλικό)!

Θα μου πείτε ότι απέκτησε τον Αλμπέρτο Αμπάλντε (η φυσική του θέση είναι στο “2” και το “3”) και επανέφερε τον ταλαντούχο 19χρονο point-guard, Κάρλος Αλοθέν, που αγωνιζόταν δανεικός στην Σαραγόσα, αλλά από μόνοι τους αυτοί οι δύο παίκτες, είναι σχεδόν αδύνατον να καλύψουν τα κενά των δύο Αργεντινών και μοιραία ο Βάσκος τεχνικός θα κληθεί να αναζητήσει τουλάχιστον δύο διοργανωτές, προφανώς από την αμερικανική αγορά. Άλλωστε, καταξιωμένος Ευρωπαίος point-guard που να είναι ελεύθερος δεν υπάρχει...

Γιατί ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να περιμένει

Κατά συνέπεια, η υπόθεση του Λαπροβίτολα είναι πλήρως εξαρτημένη από τον Καμπάτσο. Αν ο “Φάκου” παραμείνει στην Μαδρίτη, τότε ο δρόμος θα ανοίξει διάπλατα ώστε ο προπέρσινος MVP της ACB (2019) να γίνει κάτοικος Αθηνών. Αν ο 29χρονος συμπατριώτης του αναχωρήσει για το Τέξας, τότε τα πράγματα θα περιπλεχτούν και ίσως ο Λάσο αργήσει ή δεν τολμήσει να συμφωνήσει στην αποχώρηση του Λαπροβίτολα. Όπως και να 'χει και στις δύο περιπτώσεις, ο χρόνος δεν φαίνεται να είναι σύμμαχος των «πρασίνων». Το θέμα είναι τι περιθώριο αναμονής υπάρχει και πόσο καιρό μπορεί ο Βόβορας να περιμένει (και τι ευκαιρίες μπορεί να χάσει εν τω μεταξύ) έναν παίκτη που δεν είναι ελεύθερος...