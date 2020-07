Ο Μάοντο Λο αφήνει την Μπάγερν για την Άλμπα (pic)

Μετά από δύο σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου, ο Μάοντο Λο θα αποχωρήσει, έχοντας βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 27χρονος Γερμανός γκαρντ θα συνεχίσει στην Άλμπα Βερολίνου και την Euroleague. Την καριέρα του την άρχισε το 2016 στην Μπάμπεργκ, στην οποία έμεινε μέχρι το 2018.

Φέτος, σε 57 συνολικά παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ.

Maodo Lo has decided to leave Bayern Munich to sign with Alba Berlin, I am told.

The PG leaves Munich after two seasons.

Official announcement expected soon.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 21, 2020