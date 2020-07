Ζακ ΛεΝτέι: Τέλος από την Ζαλγκίρις! (pic)

Ο 26χρονος Αμερικανός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς η ομάδα του Κάουνας τον αποχαιρέτησε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει, η Αρμάνι Μιλάνο φαντάζει φαβορί για να τον ντύσει στα χρώματά της, ενώ η Ζαλγκίρις αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως ο παίκτης «είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το Κάουνας, αφού είχε μεγάλο ενδιαφέρον μετά την καταπληκτική σεζόν του. Ο Αμερικανός αποφάσισε να κάνει χρήση του buy out όρου στο συμβόλαιό του και να φύγει».

It will be a change of scenery for our big man Zach LeDay, as he's set to leave Zalgiris. Thank you, and until our paths cross again!

Read more https://t.co/NTXT1tP5zB pic.twitter.com/pRKmgX7rs5

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 13, 2020