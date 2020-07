Τα καλύτερα του Σλούκα με την Φενέρμπαχτσε (vid)

Ο Κώστας Σλούκας μετά από μία πενταετία ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει όσα πρόσφερε στην τουρκική ομάδα.

Η Euroleague στο πλαίσιο της καμπάνια γα την καλύτερη πεντάδα της «κουτσουρεμένης» σεζόν δημιούργησε βίντεο με τα φετινά highlights του Έλληνα γκαρντ.

Does @kos_slou make your starting five 'Fans Choice'?

He's currently leading @FBBasketbol players, check out his highlights here

Hit the link to vote! https://t.co/Z54TS9zu42#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/SG7ekcGjKG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 11, 2020