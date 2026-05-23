Αγγελόπουλοι στο «Gazz Floor»: «Έφτασε η στιγμή γι' αυτό που αξίζουμε»

Οι Προέδροι του Ολυμπιακού φιλοξενήθηκαν στο «Gazz Floor by Novibet» και μίλησαν για τον μεγάλο τελικό και την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησαν στο «Gazz Floor by Novibet» ενόψει του μεγάλου τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε αρχικά ότι «δεν υπάρχουν σκέψεις. Οι πρώτες σκέψεις θα είναι μετά. Όταν με το καλό...» και απάντησε ερώτηση για το «κόκκινο» γήπεδο: «Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική κατάσταση αυτό που βιώσαμε χθες. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι θα γίνει αύριο. Βασικά ότι και αν γίνει αυριο θα ειναι κάτι το συγκλονιστικό. Πιστεύουμε στην ομάδας μας, κάνουμε το παν, ότι έφτασε η στιγμή γι' αυτό που αξίζουμε. Θα δούμε.»

Για τις εντυπώσεις από το «T-Center» είπε χαρακτηριστικά: «Χθες ήταν πολύ καλός ο αγώνας, δεν έγινε τίποτα. Πολύ καλές εντυπώσεις. Εάν εξαιρέσεις το θέμα με τα εισιτήρια που έγινε.»

Όσο για τον κόσμο του Ολυμπιακού και το γεγονός ότι τους αποθέωσε; «Είναι πάρα πολύ όμορφο, τους ευχαριστούμε. Δινουμε το παν για την ομαδα ειναι δίπλα μας. Είναι δίπλα στην ομαδα, γι αυτο γινεται ολο. Αν δεν αγαπάς αυτο που κάνεις, αυτά που έχουν γίνει τόσα χρόνια. Και όχι μόνο οικονομικά, αλλά με την αφοσίωση και την προσπάθεια που έχει γινει, δεν θα γινόταν αλλιώς. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλα αύριο.»

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

