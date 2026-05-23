Γουόκαπ στο Gazz Floor: «Πάμε να το κάνουμε!»

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στο «Gazz Floor by Novibet» για τον μεγάλο τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00).

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ του Ολυμπιακού μίλησε στην κάμερα του «Gazz Floor by Novibet» για τον τελικό με τη Ρεάλ δίνοντας το... δικό του σύνθημα.

«Νιώθω καλά, άνετα και έχω αυτοπεποίθηση. Το σώμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση, εδώ πιάνουμε τρομερό ρυθμό οπότε είμαστε έτοιμοι» είπε αρχικά ο Γουόκαπ και σχολίασε το... κόκκινο «T-Center»: «Χθες που μπήκαμε στο γήπεδο και είδαμε 6-7 χιλιάδες κόκκινους φιλάθλους ήταν κάτι το υπέροχο.»

Για τον χαμένο τελικό του 2023 από τη Ρεάλ και αν του θυμίζει κάτι αντίστοιχο είπε ότι «Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Βέβαια μπορείς να το σκεφτείς όταν βλέπεις απέναντί σου τη Ρεάλ και στα ματς της κανονικής περιόδου. Στον τελικό έχει να κάνει περισσότερο με το 'ματς απ' των δύο ομάδων. Όμως αν συγκρίνουμε την εικόνα στον αυριανό τελικό σε σχέση με το 2023 θα είναι τελείως διαφορετική».

Όσο για το μήνυμά του στον κόσμο του Ολυμπιακού; «Πάμε να το κάνουμε!»

