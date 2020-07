Ύστερα από τρία χρόνια στο Μιλάνο, ο Λιθουανός σέντερ θα αναζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης να φαντάζει ως ο πιθανότερος προορισμός.

Ο Γκουντάιτις μετράει 96 ματς στην EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 60% στα δίποντα. Η Αρμάνι τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα και τον χρόνο που πέρασε μαζί του.

Buona fortuna Arturas Gudaitis, grazie per i tuoi tre anni a Milano



Good Luck Arturas Gudaitis, thank you for the time we spent together in Milan





— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 10, 2020