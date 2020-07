Ο Λιβιό Ζαν Σαρλ ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους «ερυθρόλευκους».

Η Βιλερμπάν αποχαιρέτησε τον Γάλλο τον οποίο ανυπομονεί να δει στο «Astroballe» έστω κι ως αντίπαλο.

titres de champion de France

victoire en coupe de France

titre de meilleur jeune du championnat

matchs joués avec L'ASVEL

...See you soon @Jclifio !#LDLCASVEL #GameON pic.twitter.com/XcnDncatSb

