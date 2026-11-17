Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του σε μία ακόμα διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης, θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο και το «Σπύρος Κυπριανού» από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta).

Για το προσεχές παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει δύο αλλαγές στη δωδεκάδα, σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη. Οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον, παίρνουν τις θέσεις των Τζορτζ Πάπας και Αντώνη Καραγιαννίδη.

Εκτός παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα και ενδέχεται να επιστρέψει στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον