Euroleague: Το πρόγραμμα της νέας σεζόν

Tην 1η Οκτώβρη θα γίνει το τζάμπολ της νέας σεζόν στη Euroleague.

Oι διοργανωτές έκαναν γνωστό το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 και ντέρμπι αιωνίων θα έχουμε από την 2η αγωνιστική (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ 9 Οκτώβρη στις 21:00. Το ματς του ΣΕΦ θα διεξαχθεί την 24η αγωνιστική στις 5 Φλεβάρη (20:45).

Οι... ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο ΣΕΦ κόντρα στην Ζαλγκίρις (1 Οκτώβρη). Από την άλλη οι... πράσινοι θα πάνε στη Ρωσία για να κοντραριστούν με τη Χίμκι την 2η μέρα του Οκτώβρη.

Οι Πειραιώτες θα κλείσουν τη regular season με την Χίμκι στο ΣΕΦ (9 Απρίλη), ενώ το τριφύλλι θα φιλοξενηθεί από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Φέτος δεν είναι προγραμματισμένη αγωνιστική για Χριστούγεννα και παραμονή Χριστουγέννων και ούτε την Πρωτοχρονιά.

Τέλος στο από το πρόγραμμα προκύπτουν 7 διπλές αγωνιστικές, με τις ομάδες να πρέπει να προσαρμστούν και τη φετινή σεζόν σε διαβολοβδομάδες.

Turkish Airlines EuroLeague fans, it's time to mark your calendars!#GameON

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 24, 2020