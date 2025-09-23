Μετά από εισήγηση της αστυνομίας και απόφασης του αρμόδιου Υπουργού, έγινε γνωστό ότι η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στο Super Cup της Ρόδου, απαγορεύτηκε.

Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με τη Ρόδο να φιλοξενεί για μία ακόμη χρονιά το Stoiximan Super Cup, εκεί όπου ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, λίγο πριν την έναρξη τω ευρωπαϊκών και εγχώριων πρωταθλημάτων.

Όπως έγινε γνωστό, μετά από εισήγηση της αστυνομίας και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών όλων των ομάδων που θα συμμετέχουν στο τουρνουά, απαγορεύτηκε.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

H AΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι:

Με εισήγηση της Αστυνομίας και απόφαση του αρμοδίου Υπουργού απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, αλλά και των οπαδών των άλλων Ομάδων, για τις αναμετρήσεις του Stoiximan Super Cup 2025.

Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας – Φαληράκι Ρόδου, και στον ημιτελικό η Ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας.